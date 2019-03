Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Sparkasse

Altena (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in die Sparkasse in Dahle eingebrochen. Als die Polizei eintraf, war die Außentür der Filiale einen Spalt breit geöffnet. Die Tür zwischen Foyer und Kassenraum wurde aufgehebelt. Scheinbar sind die Täter ohne Beute geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

