POL-MK: Polizei informiert über Einbruchschutz

Hemer (ots)

Im Rahmen der LBS-Ausstellung "Modernisieren jetzt" in der Kundenhalle der Sparkasse Märkisches Sauerland in Hemer hat die Polizei einen Vormittag lang Bürger über Einbruchschutz informiert. Die Resonanz war durchaus gut. Ältere Mitbürger bekamen außerdem ein Info-Blatt über "Falsche Polizeibeamte am Telefon". Am Mittwoch, 3. April, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr sind die Mitarbeiter der Kriminalprävention erneut vor Ort in der Sparkasse. Die Ausstellung selbst ist bis zum 5. April zu sehen.

