Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Auto gestohlen

Meinerzhagen (ots)

Ihr Engagement für die Tafel im evangelischen Gemeindezentrum in Meinerzhagen bezahlte eine Helferin am Dienstag mit dem Verlust von Geld, Schlüsseln und Handy. Kurz nach 18 Uhr hatte sie geholfen, Kisten mit Lebensmitteln ins Gemeindezentrum zu tragen. Während dieser zehn Minuten lag im Auto ein Leinenbeutel mit Geldbörse samt Bankkarten, Schlüssel und Handy. Als sie zurückkehrte, war der Beutel verschwunden. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

