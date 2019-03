Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radkappen gestohlen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

In der Hardt wurden einem Pkw-Fahrer in der Nacht zum Dienstag alle vier Radkappen gestohlen. Der blaue Golf hatte am Straßenrand gestanden. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

