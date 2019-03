Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeugdiebe brechen Fahrzeuge auf

Iserlohn (ots)

Am Nußberg wurden Fahrzeuge aufgebrochen. In der Nacht zum Montag öffneten Unbekannte gewaltsam die Hecktür eines grauen Mercedes Sprinter und stahlen Werkzeug, darunter Flex, Handkreissäge, Bohrschrauber und -maschinen.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde an der Königsberger Straße ein weißer Opel Movano aufgebrochen. Auch dort nahmen die Täter Handwerkszeug und Maschinen wie Flex und Bohrhämmer an sich.

In demselben Zeitraum wurde am Hombrucher Weg die Seitenscheibe eines grünen Kleinlasters eine Seitenscheibe ausgehebelt. So konnte der Dieb eine motorisierte Heckenschere entwenden.

Die Iserlohner Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 9199-0.

