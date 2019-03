Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei nimmt mutmaßlichen Exhibitionisten fest

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Dienstag an der Kalve einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Um 14.15 Uhr hatte sich der Mann auf dem Gehweg vor einem elfjährigen Jungen die Hose herunter gezogen. Der Junge lief nach Hause. Die Mutter informierte die Polizei. Der Junge konnte den Mann detailliert beschreiben. Die Beschreibung passte zu einem 53-jährigen Mann, der noch am Nachmittag vorläufig festgenommen wurde. Der alkoholisierte Mann streitet die Tat ab.

