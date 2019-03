Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrgast zieht Messer statt Ticket

Letmathe (ots)

Ein mutmaßlicher Schwarzfahrer hat am Samstag einen Kontrolleur mit einem Messer bedroht.

Der Kontrolleur war kurz vor 20 Uhr in Letmathe in die Regionalbahn nach Iserlohn eingestiegen und machte sich daran, die Tickets der Fahrgäste zu kontrollieren. Kurz bevor er zu einem 30- bis 40-jährigen Mann kam, stand der auf und ging zum Fahrkartenautomat im Zug. Es kam zu einem Wortwechsel, in dessen Verlauf der Mann immer lauter wurde. Der Kontrolleur bat ihn, den Zug zu verlassen, um die Sache draußen auf dem Bahnsteig zu klären. Dort zog der Unbekannte ein Messer, hielt es gegen die Brust des 38-jährigen Abellio-Mitarbeiters und schrie ihn an. Der Kontrolleur blieb ruhig bis sich der Angreifer beruhigt hatte.

Im Weggehen steckte er das Messer weg und erklärte er, dass ihn die Kontrolleure "ständig nerven" würden. Aber der "Bahner" mache ja auch nur seine Arbeit. Und deshalb lasse er ihn nun in Ruhe. Der Unbekannte verschwand in Richtung Letmathe.

Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat dunkle, leicht ergraute Haare und eine schmale Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Stoffmütze. Die Polizei bittet andere Fahrgäste, die den Mann näher beschreiben könnten, oder Zeugen des Zwischenfalls auf dem Bahnsteig sich zu melden unter Telefon 02374/5029-0.

