Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht -

Lüdenscheid (ots)

Am Freitag, dem 01.03.2019 kam es gegen 07:10 Uhr an der Autobahn-Anschlussstelle Lüdenscheid-Süd zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht. Ein Pkw Fahrer bog vom Autobahnzubringer aus Richtung Dortmund nach links auf die Herscheider Landstraße in Richtung Lüdenscheid ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 19 jährigen Werdohlers, der die Herscheider Landstraße in Richtung Lüdenscheid befuhr. Der Geschädigte musste ausweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht ganz verhindern. Er und seine 18 jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es soll sich dabei um einen männlichen Fahrer in einem dunkelblauen VW Passat mit MK-Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die an diesem Morgen etwas beobachtet haben. Ist jemandem der dunkelblaue VW Passat aufgefallen? Ist jemandem ein dunkler VW Passat bekannt, der vorn rechts einen frischen Unfallschaden aufweist? Hinweise bitte an die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351-9099-0 oder 9099-7201.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell