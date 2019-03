Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerwerk setzt Trampolin in Brand

Hemer (ots)

Am 28.02.2019, in der Zeit von 18:10 Uhr - 18:50 Uhr warfen unbekannte Täter Feuerwerkskörper in den Garten einer Geschädigten an der Hellestraße. Hierbei geriet das Sprungtuch des Trampolins in Brand. Ein aufmerksamer Nachbar konnte mittels eines Eimers Wasser den Brand löschen. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell