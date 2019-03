Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern

Halver (ots)

Am 02.03.2019, gegen 00:00 Uhr, stellte die Geschädigte an einem Fenster ihrer Wohnung am Weißenpferd deutliche Hebelmarken fest. Zudem wurde ein weiteres Fenster beschädigt. Die Personen gelangten aber nicht ins Wohnungsinnere. Es entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Halver: 02353/9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell