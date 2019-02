Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bargeld aus Kasse mitgenommen

Iserlohn (ots)

Einbrecher in Garage Ludwigstraße/Memelstraße In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch (12.02./13.02.2019) hebelten bislang unbekannte Täter das Rolltor einer dortigen Garage auf, durchsuchten diese und stahlen eine auf einer Werkbank abgestellten Kasse. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Dördel an die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) erbeten.

