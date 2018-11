POL-MK: Zigarettenautomat gesprengt

Balve (ots) - Unbekannte haben am heutigen Freitag um 2.50 Uhr An der Kormke in Balve einen Zigarettenautomaten gesprengt. Zeugen beobachteten, wie zwei Jugendliche davonrannten.

Um 2.50 Uhr gab es einen lauten Knall. Ein Zeuge sah zwei Jugendliche an dem rauchenden Automaten stehen. Beide rannten weg in Richtung Hauptschule. Die Tatverdächtigen sind etwa 16 bis 17 Jahre und 1,80 Meter groß und tragen kurze Haare. Einer von ihnen hatte einen schwarzen Kapuzenpullover an, der andere (mit blonden Haaren) trug einen weißen Kapuzenpullover und eine helle Jeans. Die Polizei bittet außerdem den Fahrer eines schwarz oder blau lackierten VW Passats mit MK-Kennzeichen, sich zu melden. Er könnte im Vorbeifahren etwas beobachtet haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter illegale Böller mit einer entsprechenden Sprengkraft verwendet haben. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei in Menden bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell