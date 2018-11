POL-MK: Einbruch in Kellerräume und in eine Wohnung

Lüdenscheid (ots) - In der Zeit vom 01.10.2018 bis zum 28.11.2018 wurde aus einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus am Starenweg ein schwarz-graues Mountainbike entwendet. An der Kellertür entstand Sachschaden.

Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Philippstraße kam es in der Nacht vom 27.11.2018 auf den 28.11.2018. Unbekannte Täter hebelten die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich Starenweg und Philippstraße nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel. 9099-0) entgegen.

