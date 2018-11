POL-MK: Wohnungseinbruch/ Ladendieb

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte sind am Dienstag in der Freiherr-vom-Stein-Straße in eine Wohnung eingebrochen. Sie hebelten ein Küchenfenster im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses aus den Angeln und kletterten in die Wohnung. Dort durchwühlten sie alles, zogen aber offenbar ohne Beute wieder von dannen. Zwei Außenscheinwerfer wurden beschädigt. Die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.

Ein 20-jähriger Lüdenscheider wurde am Dienstagnachmittag bei einem Ladendiebstahl im Rewe-Markt im Stern-Center erwischt. Er hatte zwei Dosen eines Energiegetränkes eingesteckt. Weil er ein Taschenmesser mit sich führte, ermittelt die Polizei wegen eines Diebstahls mit Waffen.

