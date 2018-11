POL-MK: Versuchter Einbruch in Spielhalle

Meinerzhagen (ots) - Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht des 19.11.2018 in eine Spielhalle an der Hauptstraße. Hier hatten unbekannte Täter versucht, eine rückwärtige Tür aufzuhebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 9099-0) entgegen.

