POL-MK: E-Bike entwendet - versuchter Einbruch in Tankstelle und Wohnung

Kierspe (ots) - In der Nacht vom 17.11.2018 auf den 18.11.2018 trat ein unbekannter Täter die Wohnungstür zu einer Wohnung an der Volmestraße auf, dabei entstand Sachschaden. Entwendet wurde ein blau-schwarzes E-Bike der Marke Bulls. Am 18.11.18, gegen 00.45 Uhr, versuchten unbekannte Täter das Glas der Eingangstür zu einer Tankstelle an der Kölner Straße einzuschlagen. Das Glas hielt jedoch stand. Es entstand Sachschaden. Zeugen im Umfeld sahen zwei Personen, die sich fluchtartig entfernten. Die Personen werden wie folgt beschrieben : 1. Person: - männlich - ca. 1,80 m- schlanke Statur - dunkel bekleidet mit weißen Applikationen - Kapuze auf dem Kopf 2. Person: - männlich - ca. 1,90 - 2,00 m- schlanke Statur - dunkel bekleidet - Kapuze auf dem Kopf. Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am 14.11.2018 gegen 19.00 Uhr in der Schubertstraße. Unbekannte Täter hatten vergeblich versucht, die Terrassentür aufzuhebeln, die Tür hielt aber stand. Der Wohnungsinhaber hatte am 14.11.18 zwar Geräusche vernommen, konnte sie jedoch nicht zuordnen und entdeckte daher erst am Wochenende die Aufbruchspuren. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Volmestraße, Kölner Straße und Schubertstraße nimmt die Polizei Meinerzhagen (Tel.: 9099-0) entgegen.

