POL-MK: Fahrgast schlägt Taxifahrer, Altpapiercontainerbrand, Gaststätteneinbruch

Iserlohn-Letmathe (ots) - An der Berliner Allee brannte Sonntag, gegen 21.30 Uhr, ein Altpapiercontainer. Nur wenige Minuten später brannte ein weiterer an der Wiesenstraße. Es entstand in beiden Fällen Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Ein bisher unbekannter Täter ließ sich Freitagabend mit dem Taxi von der Kronenburgstraße in Hohenlimburg nach Letmathe fahren. An der Hagener Straße angekommen, zahlte er den offenen Betrag und schlug anschließend dem Fahrer unvermittelt ins Gesicht. Anschließend stieg aus. Nur wenige Augenblicke später stieg er wieder zu und schlug erneut zu. Nun flüchtete er Richtung Akazienstraße. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er beschrieb den Fahrgast wie folgt: männlich, 35-40 Jahre, ca. 185 cm groß, kurze blonde Haare. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

In der Nacht auf Samstag drangen Unbekannte über ein Fenster in eine Gaststätte an der Straße "Zum Volksgarten" ein. Die Einbrecher knackten zwei Spielautomaten und nahmen Bargeld mit. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen.

