POL-MK: Gitterstäbe durchgesägt

Herscheid (ots) - In der Nacht vom 15.11. zum 16.11.2918 sägten bislang unbekannte Täter die Gitterstäbe eines Kiosk am Neuen Weg auf, drangen ein und stahlen eine große Anzahl an Zigaretten. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg entgegen. Telefon: 02391/9199-0.

