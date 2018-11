POL-MK: Ladendieb sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Altena (ots) - Ladendieb versprüht Reizgas

Am heutigen Abend, gegen 19:00 Uhr, betrat eine männliche Person den Lidl an der Werdohler Straße. Der junge Mann hatte die Absicht, eine komplette Tasche mit Whiskey Flaschen zu stehlen. Als er durch eine Angestellte angesprochen wurde, leerte er die Tasche wieder und sprühte im Gang mit Reizgas in die dortigen Regale und auf den Boden. Im Anschluss daran flüchtete er bislang unerkannt in die Dunkelheit. Durch das Reizgas wurden 18 Kunden leicht verletzt und von der Feuerwehr in einem Großeinsatz vor Ort ärztlich versorgt. Personenbeschreibung des Täters: männlich, dunkler Taint, ca. 25 - 35 Jahre alt, kleiner Zopf und ca. 165 cm groß. Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Altena entgegen.

