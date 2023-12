Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus

Bargeld und Armbanduhren entwendet

Kleve-Materborn (ots)

Am Mittwoch (13. Dezember 2023) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Haus an der Örtlichkeit "Wildgehege" in Kleve ein. Die Täter verschafften sich durch das Einwerfen einer Scheibe, Zugang zum Haus und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld sowie mehrere Armbanduhren. Nach der Tat, welche sich zwischen 15:20 Uhr und 18:00 Uhr ereignete, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve nach Zeugen und bittet um Hinweise unter 02821 5040. (pp)

