Geldern (ots) - Heute (8. April 2022) meldete sich ein 70-jähriger Mann aus Geldern bei der Polizei und gab vorsorglich einen eventuell entstandenen Unfallschaden an. Er hatte am Donnerstag (7. April 2022) gegen 11.15 Uhr mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz des Ärzte Hauses an der Ecke Südwall / Gelderstraße beim Rangieren ggf. ein anderes Fahrzeug touchiert. Dabei könnte es sich um einen hellen Mercedes handeln. ...

