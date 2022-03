Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kassenhäuschen des Tiergartens

Kleve (ots)

In das Kassenhäuschens des Tiergartens an der Tiergartenstraße sind unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag (28. März 2022) eingedrungen. Sie lösten die Schrauben eines Sicherheitsstores, um anschließend die dahinterliegende Tür aufzuhebeln. Im dem Kassenhaus gingen die Täter einen Möbeltresor an und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)

