Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch in ein Bildungszentrum

Laptops entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Mittwoch (15. September 2021) um 17.00 Uhr bis Donnerstag (16. September 2021) um 06.45 Uhr brachen unbekannte Täter in das Bildungszentrum an der Kurfürstenstraße ein. Aus dem verschlossenen Schrank eines Büros entwendeten die Unbekannten zwei Laptops und flüchteten. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 - 7830.

