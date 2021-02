Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfallflucht

Grüner Audi A8 beschädigt

Issum-Sevelen (ots)

Zwischen dem 20. Januar und dem 2. Februar 2021 hat ein unbekannter Autofahrer einen grünen Audi A8 beschädigt, der am Fahrbahnrand der Wagnerstraße abgestellt war. Bei dem Unfall entstanden Kratzer am hinteren linken Kotflügel oberhalb des Radkastens und an der Tür hinten links. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Geldern bittet daher um Zeugenhinweise unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell