Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Anhängers - Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

Am Samstagmorgen 16.01.2021 in der Zeit zwischen 03:45 Uhr und 04:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf ein Hofgelände an der Straße Baal in Weeze. Hierzu brachen sie zunächst ein Zugangstor zum Gelände auf und begaben sich anschließend zu einer Garage in dem sich ein Autotransportanhänger der Marke Boeckmann befand. Der Anhänger wurde an einen mitgeführten Pkw angehängt und entwendet. An dem Anhänger war das amtliche Kennzeichen KLE-CL46 angebracht. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder dem Standort des Anhängers bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell