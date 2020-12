Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

PKW kollidiert mit Baum

Kevelaer-WettenKevelaer-Wetten (ots)

Am Freitagmittag (11. Dezember 2020) gegen kurz nach 12:00 Uhr war eine 57-Jährige aus Geldern mit ihrem Hyundai i20 auf der Veerter Straße in Richtung Wetten unterwegs. Aufgrund plötzlich auftretender körperlichen Beschwerden verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und kam am Ende einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum, drehte sich und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Die 57-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt, die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufenen Betriebsstoffe. (cs)

