Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Schule

KevelaerKevelaer (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montag, 26.10., 16:00 Uhr bis Dienstag, 27.10.2020, 11:00 Uhr, in die Räumlichkeiten des Offenen Ganztages auf der Hauptstraße im Ortsteil Wetten eingedrungen. Hierzu nutzen sie offenbar ein auf Kipp stehendes Fenster. Die Einbrecher stahlen eine geringe Menge Bargeld. Hinweis an die Kripo Goch, Telefon 02823-1080. (SI)

