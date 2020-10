Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kleve (ots)

Am Dienstag (29.09.2020) kam es gegen 16:00 Uhr auf dem Gehweg unmittelbar vor dem Eingang des EOC an der Hoffmannallee zu einer ungewöhnlichen Verkehrsunfallflucht.

Eine 24-jährige Kleverin befand sich mit ihrem 4-jährigen Sohn auf dem Gehweg am Fahrradständer, als eine unbekannte Frau auf einen dort abgestellten E-Scooter (Shopper) mit vier Rädern stieg und rückwärts fuhr.

Den Vierjährigen, der unmittelbar hinter dem Scooter stand, nahm die Unbekannte offenbar trotz diverser Rufe von Zeugen nicht wahr, stieß mit ihm zusammen und überrollte sein Bein.

Nach weiteren Ansprachen von Zeugen hielt sie kurz an, sagte "Entschuldigung" und fuhr dann, ohne sich weiter zu kümmern, in Richtung Siegertstraße weg. Anschließend bog sie nach links in Richtung Sackstraße ab und verschwand.

Der Vierjährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden am Bein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität der flüchtigen Scooter-Fahrerin machen können. Die Frau war mit einem roten vierrädrigen E-Scooter mit Versicherungskennzeichen unterwegs. An Ihrem Scooter hatte sie hinten links einen Korb, in dem sich zwei blaue Gehhilfen befanden.

Die Frau selbst wird von Zeugen auf 60-65 Jahre geschätzt, soll circa 170-175 cm groß und kräftig gebaut sein. Sie hat braun-rötliche, kurze Haare und trug zum Unfallzeitpunkt eine Brille und eine dunkelblaue Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen.

