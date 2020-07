Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Schule

Zeugen sehen zwei Jugendliche über Zaun klettern

Geldern (ots)

Am Sonntag (19. Juli 2020) gegen 15:30 Uhr hörten zwei Zeugen den Einbruchsalarm einer Schule an der Friedrich-Spee-Straße. Als sie in die Richtung des Gebäudes schauten sahen sie, wie zwei unbekannte Jugendliche über einen Zaun des Grundstücks kletterten und in Richtung Friedrich-Nettesheim-Weg flüchteten. Offenbar hatten sich die beiden kurz zuvor über ein Fenster Zugang zur Schule verschafft und auf der Suche nach Beute den Alarm ausgelöst. Einer der Zeugen nahm noch die Verfolgung auf, verlor die Jugendlichen aber auf der Pater-Delp-Straße aus den Augen. Die beiden Tatverdächtigen waren männlich, etwa 16 bis 17 Jahre alt, hatten kurze Haare und trugen beide einen Mund-Nasen-Schutz. Der erste Jugendliche trug nach Angaben der Zeugen ein weißes Sweatshirt und eine schwarze Hose, der zweite trug ein dunkles Sweatshirt und ebenfalls eine dunkle Hose. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell