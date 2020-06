Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Kfz

Scheibe eingeschlagen, Handtasche entwendet

Goch-Kessel (ots)

Am Samstag (06. Juni 2020) zwischen 15:00 und 16:30 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür an einem weißen BMW 420i ein, der in einer Zufahrt an der Straße Am Sternberg abgestellt war. Aus dem Wagen wurde eine weiße Handtasche samt enthaltener Geldbörse gestohlen. Ein Zeuge sah im genannten Zeitraum einen jungen Mann mit Stoppelhaarschnitt, der sich in der Nähe des Autos aufhielt. Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

