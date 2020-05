Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Vorfahrt missachtet

88-Jähriger bei Unfall schwer verletzt.

Straelen-Westerbroek (ots)

Am Dienstag (26.05.2020) kam es gegen 11:00 Uhr auf der Maastraße, Höhe Grenzweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 88-jähriger Niederländer fuhr mit seinem Fiat über den Grenzweg in Richtung Straelen. An der Kreuzung Maasstraße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Opels eines 54-Jährigen Straeleners. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 54-Jährige blieb unverletzt, während der 88-Jährige schwerverletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung gesperrt. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell