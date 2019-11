Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Verkehrsunfall/ Traktor kippt um

Geldern (ots)

Am Dienstag, 26. November 2019, kam es auf der Venloer Straße (B 58) in Höhe des Möhlendycks zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Mann aus Geldern leicht verletzt wurde. Der 26-Jährige fuhr mit seinem Gespann bestehend aus Traktor und Anhänger die Venloer Straße in Richtung Straelen entlang, als er nach links in den Möhlendyck abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang kommt der Trecker ins Rutschen, wird vom Hänger weiter gedrückt und kippt auf die rechte Seite. Der Fahrer wird leicht verletzt. Zur Bergung des Traktors wurde ein Fahrstreifen der B 58 zeitweise gesperrt. (as)

