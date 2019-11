Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch gescheitert

Kerken (ots)

Bei ihrem Versuch, am zurückliegenden Wochenende in den Kindergarten am Loyendyck im Ortsteil Nieukerk einzudringen, sind die Einbrecher offenbar gescheitert. Sie versuchten vergeblich, mehrere Türen bzw. Fenster aufzuhebeln. Sie brachen letztlich die Tür zum Heizungsraum auf und verließen den Tatort ohne Beute. Die Kripo Geldern, Telefon 02821-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell