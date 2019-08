Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

39-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Issum (ots)

Am Donnerstag (22. August 2019) gegen 12:30 Uhr war eine 39-Jährige aus Issum in ihrem Audi A3 auf der Weseler Straße (B58) in Richtung Geldern unterwegs. An der Kreuzung zur Niederwalder Straße / Hochwalder Straße wollte sie nach rechts abbiegen. Dabei fuhr ein 69-Jähriger aus Issum, der in seinem Mercedes Sprinter hinter der 39-Jährigen fuhr, auf den Audi auf. Der Wagen der Issumerin wurde nach rechts gegen Randsteine am Fahrbahnrand geschleudert und kam auf dem Radweg zum Stillstand. Die 39-Jährige wurde dabei schwer verletzt und wurde in eine Klinik gebracht. Der 69-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell