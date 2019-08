Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Schwerer Verkehrsunfall

24-jährige Autofahrerin und 19-jähriger Beifahrer verstorben

Goch-Kessel (ots)

Am Donnerstag (1. August 2019) gegen 6.20 Uhr fuhr eine 24-jährige Frau aus Kleve in einem Peugeot 206 auf der Grunewaldstraße in Richtung Kleve. Ein 19-jähriger Mann aus Kranenburg saß als Beifahrer im Fahrzeug. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 24-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Peugeot schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Die 24-Jährige und ihr 19-jähriger Beifahrer verstarben noch an der Unfallstelle. Sie waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der völlig zerstörte Peugeot wurde sichergestellt. Die Angehörigen der beiden Verstorbenen werden durch einen Notfallseelsorger und durch den Opferschutz der Polizei betreut. Die Unfallstelle war bis gegen 9.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

