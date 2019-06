Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

42-jährige Autofahrerin prallt gegen Baum und verletzt sich schwer

Goch-Hassum (ots)

Am Samstag (15. Juni 2019) gegen 21.20 Uhr fuhr eine 42-jährige Frau aus Dortmund in einem Renault Twingo auf der Maasstraße in Richtung Hassumer Straße. Bei starkem Regen verlor die 42-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie vor der Kreuzung Hassumer Straße bremsen wollte. In einer Linkskurve unmittelbar vor der Kreuzung kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 42-Jährige musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Sie verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Renault war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (ME)

