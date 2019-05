Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

weiß-roter Smart beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch, 29.05.19, zwischen 16:00 bis 16:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer einen weiß/roten Smart am linken Heckbereich. Dieser war in Kevelaer, auf der Bury-St.-Edmunds-Straße, dortiger REWE Parkplatz abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Kevelaer unter der Nummer: 02832/9220.

