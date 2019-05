Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Exhibitionistische Handlungen

Kleve (ots)

Am Freitag, 24.05.2019, 12:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Mann, welcher im Bereich Leinpad mehrfach seine Hose herunterzog, um sein dann entblößtes Geschlechtsteil zu zeigen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte daraufhin ein 33jähriger Mann aus Kleve festgestellt werden, gegen den sich nun der Tatverdacht richtet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell