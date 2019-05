Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kalkar-Wissel (ots)

Ein 42jähriger Mann aus Kleve beabsichtigte am Samstag, 25.05.2019, 10:58 Uhr, mit seinem PKW von der Dorfstraße in Wissel kommend in die Straße Zum Wisseler See einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 27jährigen Mannes aus Freudenberg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Unfallfahrzeuge gegen den stehenden PKW einer 49jährigen aus Rees geschleudert wurden. Zwei Insassen in den Fahrzeugen wurden verletzt und mussten ärztlich versorgt werden.

