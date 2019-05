Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Schule

Scheibe eingeworfen und Wände verschmiert

Wachtendonk (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. Mai 2019) warfen unbekannte Täter an der Moorenstraße ein Fenster an einer Schule ein. Die Täter kletterten in das Gebäude. Dort verschmierten sie mehrere Wände mit einem Stift. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet. Eine Anwohnerin sah gegen Mitternacht eine Person in der Schule. Die Person hatte das Licht eingeschaltet und gegen 0.15 Uhr wieder ausgeschaltet.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

