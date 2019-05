Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Gartencenter

Löcher in Wände geschlagen

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Samstag (18. Mai 2019) in der Zeit zwischen 01.05 und 01.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Gartencenter an der Kölner Straße ein, indem sie eine Scheibe einschlugen. Bei der Tat wurde ein Alarm ausgelöst. Im Inneren des Gebäudes schlugen die Täter Löcher in mehrere Wände, um in weitere Räume zu gelangen. Das Klimasystem des Gartencenters wurde beschädigt, Beute machten die Täter aber keine. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

