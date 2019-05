Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Silberfarbener Mercedes S-Klasse beschädigt

Kleve (ots)

Am Dienstag (14. Mai 2019) zwischen 10.30 und 11.40 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Hoffmannallee einen silberfarbenen Mercedes S-Klasse an der hinteren linken Fahrzeugecke. Der Mercedes war auf einem Parkstreifen in Höhe einer Praxis abgestellt. Eine Zeugin hatte ein lautes "Scheppern" gehört und sah, wie eine ältere Dame in einem roten Auto wegfuhr. Ein schwarzes Fahrzeug fuhr gleichzeitig weg. Eines der Fahrzeuge könnte in den Unfall verwickelt gewesen sein. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

