Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Raub nach Tanz in den Mai.

Kleve (ots)

Am Mittwoch 01.05.2019 gegen 05:00 Uhr befand sich ein 57 jähriger Mann aus Uedem in Begleitung von drei männlichen und einer weiblichen Person fußläufig auf Gehweg des Klever Rings zwischen der Flutstraße und der Emmericher Straße. Man hatte sich zuvor in einer Gaststätte kennengelernt und gemeinsam den Heimweg angetreten. In Höhe der Brücke über die Brienerstraße schlugen und traten die drei männlichen Personen nach Angaben des 57 Jährigen plötzlich auf ihn ein und nahmen 200 Euro Bargeld, 2 Klappmesser sowie eine verspiegelte Sonnenbrille an sich. Anschließend flüchteten die drei Täter sowie die weibliche Person die Treppe herunter in Richtung Briener Straße. Die drei Täter, sowie die anwesende Frau können zur Zeit nicht näher beschrieben werden. Der 57 Jährige wurde so schwer verletzt, dass er dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt werden musste. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich an die Polizei in Kleve unter Telefon

