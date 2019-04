Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl

Kupferfallrohr von Hauswand gestohlen

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 21.00 Uhr, und Montag (29. April 2019), 14.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Wember Straße ein rund vier Meter langes Kupferfallrohr. Das Fallrohr war an der Hauswand neben dem Eingang eines Reihenhauses angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

