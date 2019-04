Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall auf Parkplatz

70-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Kleve-Materborn (ots)

Am Montag (29. April 2019) gegen 15.00 Uhr parkte eine 45-jährige Frau aus Kleve auf dem Parkplatz eines Discounters an der Querallee in einem Skoda rückwärts aus. Dabei erfasste der PKW eine 70-jährige Frau aus Kleve, die in diesem Moment an dem Skoda vorbei ging. Die 70-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (ME)

