Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Samstag 27.04.2019 um 15:05 Uhr befuhr ein 40 jähriger Niederländer mit seinem Pkw die B9 (Lindenstraße) aus Fahrtrichtung Kranenburg kommend in Fahrtrichtung Kleve. Vor ihm fuhr der Pkw eines 79 jährigen Mannes aus Kleve, der die B9 in die gleiche Richtung fuhr. In Höhe der Einmündung Erlendeich beabsichtigte der 79 Jährige nach links abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der 40 Jährige bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr fast ungebremst auf den Pkw des 79 Jährigen auf. Ein entgegenkommender 58 jähriger Mann aus den Niederlanden konnte mit seinem Pkw nicht mehr ausweichen und kollidierte noch mit dem Pkw des 40 Jährigen. Bei dem Unfall wurde der Klever sowie seine 82 jährige Beifahrein so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Versorgung dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt werden mussten. Der Niederländer sowie seine 7 und 9 jährigen Kinder die sich im Fahrzeug befanden, wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die B9 komplett gesperrt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 28000 Euro geschätzt.

