Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannter bedrohte Seniorin

Geldern (ots)

Wie erst am Dienstag bekannt wurde, hat ein Unbekannter bereits am 3. April 2019 eine 73jährige Frau aus Geldern auf dem Westwall verbal genötigt. Die ältere Dame hatte gegen 8.30 Uhr zunächst Glaskörbe in ihren Garten zurückgebracht, als sie einen jungen Mann an ihrer Haustür bemerkte, der sich Notizen machte. Nachdem er angesprochen wurde, drückte er die Frau gegen ihre Haustür und sagte ihr, dass "er ein böser gewalttätiger Mann sei", er sie kenne und wisse, wo sie wohne. Auch solle sie mit niemanden über ihre Beobachtungen sprechen.

Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Innenstadt und Markt. Die Frau informierte die Polizei, die den Bereich unmittelbar danach intensiv absuchte, den Unbekannten jedoch nicht mehr aufspüren konnte. Dieser wird mit ca. 170 bis 180 cm groß, dunkelhaarig und dunklen Augen beschrieben. Er war mit einer braun-grünen Jacke, Jeans und dunklen Sportschuhen bekleidet. Beamte des Opferschutzes haben sich bereits einen Tag später um die Geschädigte gekümmert und weitergehende Hilfe angeboten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Westwalls oder des Marktes in Geldern entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht und eine Person festgestellt haben, auf die o.g. Beschreibung zutrifft. Hinweise an die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, oder jede andere Polizeidienststelle.(SI)

