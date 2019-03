Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Zwei Männer überfallen 19-Jährigen und flüchten mit Motorroller

Polizei ermittelt 30-Jährigen als Tatverdächtigen

Weeze (ots)

Am Mittwoch (27. März 2019) gegen 1.00 bis 1.40 Uhr war ein 19-jähriger Mann aus Moers zu Fuß im Bereich der Einmündung Bahnstraße/Petersstraße unterwegs. Aus Richtung Kardinal-Galen-Straße näherte sich ihm ein Motorroller, auf dem zwei Männer saßen. Der Roller hielt an und der Soziusfahrer stieg ab. Er bedrohte den 19-Jährigen mit einem Messer und forderte Geld. Der 19-Jährige gab ihm seine Geldbörse. Der Täter nahm das Geld aus dem Portemonnaie und stieg wieder auf den Soziussitz. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit dem Motorroller wieder in Richtung Kardinal-Galen-Straße.

Das Opfer beschrieb der Polizei unter anderem den Motorroller und den auffälligen Helm des Fahrers. Ein Bezirksdienstbeamter fand am Mittwochvormittag den beschriebenen Motorroller im Garten eines Weezer Mehrfamilienhauses. Mit einem Beschluss durchsuchten Kripobeamte am Mittwochnachmittag die Wohnung eines 30-Jährigen aus Weeze. Er ist der Halter des Motorrollers. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten den auffälligen Motorradhelm und stellten ihn sowie den Motorroller sicher. Die Polizei sucht nach dem dringend tatverdächtigen 30-Jährigen. Der zweite Täter ist bislang nicht identifiziert. Er hat ein ähnliches Alter. Beide Täter trugen zur Tatzeit eine schwarze Jacke und eine Jogginghose.

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

