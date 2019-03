Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Altkleidercontainer aufgebrochen

Vier Männer flüchten mit grauem Mitsubishi Pajero

Geldern-Veert (ots)

Am Sonntag (17. März 2019) gegen 16.25 Uhr brachen unbekannte Täter an der Grunewaldstraße das Schloss eines Altkleidercontainers auf und entwendeten mehrere Säcke mit Kleidung. Der Container befindet sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl. Vier Männer, die ein südländisches Aussehen hatten, luden die Beute in den Kofferraum eines grauen Mitsubishi Pajero mit Klever Kennzeichen. Dann flüchteten sie mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell