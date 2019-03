Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht

Porschefahrer gesucht

Weeze (ots)

Am Sonntag (17. März 2019) gegen 18.10 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Porsche auf der Grootestraße in Richtung Baaler Straße. Kurz vor der Einmündung Fasanenweg kam der Porsche nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild (Geh- und Radweg). Anschließend fuhr der Unbekannte ohne anzuhalten weiter. Ihm folgten weitere Porsche-Fahrzeuge, möglicherweise eine "Porsche Ausfahrt". Die Fahrzeuge hatten niederländische Kennzeichen. Bei dem Unfall brach am Porsche ein Teil des vorderen Stoßfängers ab.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

